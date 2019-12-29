Родные Небесной сотни заявляют об угрозах и запугиваниях со стороны представителей режима Януковича

Также родные Героев Небесной сотни призывают исключить из списка на обмен сотрудников «Беркута».

Родственники Героев Небесной сотни возмущены бездействием правоохранителей и отсутствием реакции на угрозы и запугивания участников Революции Достоинства со стороны представителей режима экс-президента Украины Виктора Януковича.

Об этом говорится в заявлении на странице общественной организации "Семьи Небесной сотни" в Facebook.

«Мы, родные Героев Небесной Сотни возмущены бездействием правоохранительных органов, которые не проявляют никакой реакции на действия, содержащие признаки уголовных преступлений - угрозы, запугивание участников Революции Достоинства со стороны представителей режима Януковича», - говорится в заявлении.

Они считают, что в этом виноват заместитель главы администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов.

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«Такая бездеятельность Нацполиции и ГПУ вызывает вопрос: неужели руководство этих органов забыло, за что и против чего собирался Майдан? Неужели будут терпеть бахвальство одиозного Портнова, который после массовых убийств его приспешниками наших родных сбежал из страны, поджав хвост, а сейчас осмелел до того, что раздает правоохранителям поручение и изрекает реванш?» - говорится в заявлении ГО "Семьи Небесной сотни".

Также они призывают исключить из списка на обмен сотрудников «Беркута».

«Если нашим правоохранителям известно слово «честь», этим издевательством над памятью наших родных надо положить конец. Надо исключить из списка на обмен беркутовцев, а вместо этого включить в этот список Портнова. Требуем немедленной правовой реакции на угрозы и антигосударственную деятельность Портнова. Вместо беркутов обменять Портнова на пленных граждан Украины которых удерживает страна агрессор – Россия», - говорится в заявлении.

Как сообщал УНИАН, в Киеве под Лукьяновским СИЗО проходит акция протеста против обмена экс-"беркутовцев", которых судили по делу об убийстве майдановцев.