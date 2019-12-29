Как активисты баррикадируют Лукьяновское СИЗО, протестуя против обмена экс-"беркутовцев" (фото)

Ко входу в здание стягивают мусорные баки и скамейки.

В Киеве под Лукьяновским СИЗО проходит акция протеста против освобождения экс-"беркутовцев", которых судили по делу об убийстве майдановцев.

Митингующие баррикадируют здание следственного изолятора. В частности, к входам в здание стягивают мусорные баки и скамейки.

Фото с места происшествия: