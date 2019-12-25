Лукашенко заявил, что Украина сама дала повод для российской агрессии

Президент Беларуси сетует на то, что украинцы не сумели ответить ему на вопрос, как они отстаивали Крым.

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что Украина сама дала повод для российской агрессии.

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Такое мнение он высказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы». «Украина в какой-то степени подставилась. Русских начали душить, язык там и прочее – ну, вопросов, которых не должно быть в Украине! Как бы там ни было, я не оправдываю сейчас Россию, нет. Я не упрекаю Украину. Но как бы там ни было, Украина хоть и маленький, но дала повод к этому столкновению», - сказал президент Беларуси.

По словам Лукашенко, украинцы не сумели ответить ему на вопрос, как они отстаивали Крым.

«Что касается Крыма, когда на меня начали наступать украинцы тем же летом после Крыма, сразу в тот год, я им сказал - де-факто российский, юридически это не оформлено. А потом они опять начали меня душить на площади Верховной Рады. Я им задаю вопрос, вы меня не душите, вы мне скажите, как вы обороняли Крым? Как вы его защищали? Сколько там украинцев погибло за эту святую украинскую, как они говорят, землю? Тишина. Вот ответ на вопрос. Я исхожу из реальной ситуации, а давать оценки – чей Крым, это уже вы занимайтесь там. Я немножко серьезнее смотрю на эти вопросы, не политизирую и не занимаюсь агитацией», - заключил белорусский лидер.