Лукашенко пригласил Зеленского в Беларусь
Президент Беларуси Александр Лукашенко направил благодарственное письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором выразил благодарность украинскому лидеру за прием в Житомире и пригласил в Беларусь.
Об этом сообщила пресс-служба президента Республики Беларусь.
Лукашенко поблагодарил Зеленского за теплый прием белорусской делегации в Житомире, отметив, что проведенные переговоры на высшем уровне продемонстрировали солидарность стран в вопросах международной повестки дня и двустороннего сотрудничества.
"Итоги II Форума регионов Беларуси и Украины ярко подтверждают необходимость дальнейшего развития прямого межрегионального диалога", - подчеркнул президент.
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Лукашенко выразил уверенность в успешном осуществлении всех белорусско-украинских проектов в промышленности, сельском хозяйстве, энергетике, транспортной и логистической отраслях, а также в расширении культурных связей для укрепления традиций добрососедства.
"Убежден, что договоренности, достигнутые в Житомире, будут обязательно реализованы. Рассчитываю на продолжение активных и содержательных контактов", - отметил он.
Президент также пригласил Зеленского посетить с официальным визитом Беларусь в удобное для него время.