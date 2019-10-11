Лукашенко пригласил Зеленского в Беларусь

Президент Беларуси направил благодарственное письмо президенту Украины.

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил благодарственное письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором выразил благодарность украинскому лидеру за прием в Житомире и пригласил в Беларусь.

Об этом сообщила пресс-служба президента Республики Беларусь.

Лукашенко поблагодарил Зеленского за теплый прием белорусской делегации в Житомире, отметив, что проведенные переговоры на высшем уровне продемонстрировали солидарность стран в вопросах международной повестки дня и двустороннего сотрудничества.

"Итоги II Форума регионов Беларуси и Украины ярко подтверждают необходимость дальнейшего развития прямого межрегионального диалога", - подчеркнул президент.

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Лукашенко выразил уверенность в успешном осуществлении всех белорусско-украинских проектов в промышленности, сельском хозяйстве, энергетике, транспортной и логистической отраслях, а также в расширении культурных связей для укрепления традиций добрососедства.

"Убежден, что договоренности, достигнутые в Житомире, будут обязательно реализованы. Рассчитываю на продолжение активных и содержательных контактов", - отметил он.

Президент также пригласил Зеленского посетить с официальным визитом Беларусь в удобное для него время.