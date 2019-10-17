Лукашенко заявил, что российскую идеологию из него "не выбить"

Лукашенко уверен, что России и Беларуси "нельзя терять друг друга ни в коем случае".

Президент Беларуси Александр Лукашенко утверждает, что для Минска Россия больше чем страна.

Читайте такжеЗеленскому не нравятся сравнения с Лукашенко и другими президентами

Об этом он сообщил на встрече с губернатором Новгородской области 17 октября.

«Я часто говорю: если кто в России думает, что это их Россия, то это и наша Россия. К этому надо привыкать. Россия – это идеология, и ее из меня не выбить», – сказал Лукашенко.

По словам белорусского президента, России и Беларуси «нельзя терять друг друга ни в коем случае».

«Что, у вас есть еще более близкий союзник, чем Белоруссия? Нет. И еще более близкой страны, чем Россия, у нас тоже нет», – подытожил он.

Как сообщал УНИАН, в октябре на форуме "Минский диалог" в Житомире Александр Лукашенко заявлял, что Россия и Украина являются главными сторонами войны на Донбассе, а урегулирование конфликта возможно только путем более тесных переговоров Киева и Москвы.