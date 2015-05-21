Беларусь и Армения отказались подписывать декларацию Рижского саммита из-за формулировок по Крыму

Беларусь и Армения отказались подписывать декларацию саммита Восточного партнерства (ВП) в Риге из-за наличия в нем формулировок о российской агрессии и аннексии Крыма.

Об этом сообщает Европейская Правда.

"Нам приходится учитывать, что шесть стран ВП – очень разные. Надо привыкнуть, что иногда 28 членов ЕС более едины в позиции, чем шесть партнеров, – отметил еврокомиссар по политике соседства и расширения Йоханнес Хан.

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"Но я привык к разным мнениям даже среди 28 стран-партнеров. Поэтому я не сильно нервничаю, когда есть такие разногласия", - добавил он.

В итоге был найден альтернативный вариант формирования декларации – политические утверждения о Крыме и России будут поданы от имени ЕС и Украины, а не от всего Восточного партнерства.

Как сообщал УНИАН, в Риге сегодня начинается двухдневный саммит Восточного партнерства, на котором лидеры 28 стран Евросоюза встретятся с партнерами из Украины, Грузии, Молдовы, Азербайджана, Беларуси и Армении.