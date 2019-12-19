Рада провалила голосование за законопроект о легализации игорного бизнеса в Украине
17:08, 19 декабря 2019Политика
727 0
За принятие законопроекта в первом чтении проголосовали 213 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.
Верховная Рада Украины / фото REUTERS
Верховная Рада провалила в первом чтении голосование за законопроект о легализации игорного бизнеса в Украине.
Как передает корреспондент УНИАН, за законопроект №2285 проголосовали 213 депутатов при необходимом минимуме 226 голосов.
Читайте такжеЗаконопроект о легализации игорного бизнеса может быть принят завтра - АрахамияПосле этого председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков внес предложение направить законопроект в профильный комитет для подготовки к повторному первому чтению, которое поддержали 243 депутата.
Как сообщал УНИАН, президент Владимир Зеленский поручил Верховной Раде принять закон о легализации игорного бизнеса в Украине к 1 декабря 2019 года.
18 октября Кабинет министров зарегистрировал в Раде соответствующий законопроект.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter