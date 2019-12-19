цей матеріал доступний українською

Рада провалила голосование за законопроект о легализации игорного бизнеса в Украине

17:08, 19 декабря 2019
Политика
727 0
Верховная Рада Украины / фото REUTERS

Как передает корреспондент УНИАН, за законопроект №2285 проголосовали 213 депутатов при необходимом минимуме 226 голосов.

Читайте такжеЗаконопроект о легализации игорного бизнеса может быть принят завтра - АрахамияПосле этого председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков внес предложение направить законопроект в профильный комитет для подготовки к повторному первому чтению, которое поддержали 243 депутата.

Как сообщал УНИАН, президент Владимир Зеленский поручил Верховной Раде принять закон о легализации игорного бизнеса в Украине к 1 декабря 2019 года.

18 октября Кабинет министров зарегистрировал в Раде соответствующий законопроект.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Верховная Рада#игорный бизнес