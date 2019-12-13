У Путина советуют Зеленскому пожимать ему руку без упоминаний о Крыме

Песков прокомментировал слова украинского президента.

Спикер президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова украинского лидера Владимира Зеленского о готовности пожать руку Владимиру Путину, если тот вернет Донбасс и Крым.

Об этом сообщает собственный корреспондент УНИАН в России.

"Что касается Крыма, то лучше Путину жать руку, не поднимая вопроса о Крыме. Это точно можно сказать", - сказал Песков.

Что касается Донбасса, как заявил спикер Кремля, "нужно не Путину жать Руку, а выполнять Минские договоренности".

"Потому как тогда можно будет всем друг другу пожать руку и поздравить с тем, что украинцы решили свой "внутриукраинский конфликт", - заявил Песков.

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Как сообщал УНИАН, Зеленский заявил, что пожал руку президенту РФ во время "нормандского саммита" в Париже 9 декабря и готов это сделать и 10, и 100 раз, если будут возвращены Украине временно оккупированные Донбасс и Крым.