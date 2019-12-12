"Я скажу вам откровенно...": Зеленский рассказал, жал ли руку Путину в Париже

По словам президента, если украинская власть хочет закончить войну, она должна разговаривать с российской стороной.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пожал руку президенту РФ Владимиру Путину во время «нормандского саммита» в Париже 9 декабря и готов это сделать и 10, и 100 раз, если будут возвращены Украине временно оккупированные Донбасс и Крым.

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Об этом он сообщил во время ток-шоу «Право на власть» на телеканале «1+1».

«Если мы хотим, а мы действительно этого очень хотим, прекратить войну – то мы должны разговаривать. Я скажу вам откровенно, если завтра нам вернут нашу землю, наш временно оккупированный Донбасс, то я могу еще 10 раз пожать руку», - заявил он.

«Если нам вернут наш Крым, а его обязательно когда-нибудь вернут, то можно и 100 раз пожать. Готов на такие вещи только ради результата», - добавил президент.