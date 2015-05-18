В Стамбуле прошел митинг по случаю годовщины депортации крымских татар

Об этом пишет Агентство Крымские новости.

Участники акции собрались возле лицея Галатасарай и прошлись до проспекта Независимости (İstiklal Caddesi).

Возле Генерального консульства России в Турецкой Республике участники митинга почтили память погибших в ходе Депортации крымских татар минутой молчания, после чего исполнили турецкий и крымскотатарский гимны.

Также в ходе мероприятия собравшиеся прочитали молитву за погибших в годы высылки, и за весь крымскотатарский народ, который переживает тяжелые времена на полуострове.

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Член Общества культуры и взаимопомощи крымских татар в Стамбуле Зафер Ишджен зачитал заявление в связи с 71-ой годовщиной Депортации крымскотатарского народа.

В заявлении сказано, что пока крымскотатарские мужчины воевали в рядах советской армии против фашисткой Германии, их семьи были насильно высланы со своей Родины.

«На данный момент практически не возмещен материальный и моральный ущерб, который получили крымские татары в результате геноцида 18 мая 1944 года. Также не восстановлены их национальные права на родной земле. На сегодняшний день на Родину смогли вернуться 350 тысяч крымских татар», - говорится в документе.

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Общество культуры и взаимопомощи крымских татар в Стамбуле напомнило, что руководство Украины начало процесс восстановления крымскотатарской топонимики на полуострове, но после присоединения Крыма к России данный процесс был остановлен российским правительством.

В заявлении не забыли упомянуть и о давлении на крымскотатарский народ, в том числе об убийствах, избиениях, арестах и запретах на въезд на полуостров крымскотатарским активистам.

Также в заявлении уделили внимание и закрытию крымскотатарских телеканалов, информационных агентств и радиоканалов.

В конце мероприятия участники акции возложили к зданию российского консульства черный венок.

Ранее УНИАН сообщал, что МИД Турции заявило о нарушении прав человека в Крыму и угнетении крымских татар.