ЕС назвал запугиванием и ограничением прав человека запрет на проведение митинга крымских татар

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, соответствующее заявление спикера верховного представителя ЕС Федерики Могерини было обнародовано сегодня.

"Депортация крымских татар, которая состоялась в этот день 71 год назад, была трагическим поворотным пунктом в их истории. В эту годовщину печально видеть, что в Симферополе было запрещено публичное мероприятие. Это - самый последний пример ограничений и запугиваний, с которыми сталкиваются крымские татары", - сказано в заявлении.

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В ЕС отмечают, что неизменно подчеркивают свою обеспокоенность по поводу ухудшения ситуации с правами человека на полуострове после незаконной аннексии Крыма Российской Федерацией в 2014 году, в том числе прав национальных меньшинств. "Свобода перемещения, высказывания мнений и СМИ должна соблюдаться. Должен быть обеспечен полный, свободный и неограниченный доступ на всю территорию Украины, включая Крым и Севастополь, международным правозащитным организациям", - подчеркивают в Евросоюзе.

Ранее УНИАН сообщал, что в оккупированном Симферополе в память о депортации крымских татар запускали огненные шары.