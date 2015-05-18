В Украине чтят память жертв депортации крымскотатарского народа

Многочисленные акции уже состоялись накануне в Киеве, Харькове, Херсоне, Львове, сообщает радио "Свобода".

Читайте такжеВ Симферополе в память о депортации крымских татар запускали огненные шары

В Симферополе крымские татары, которые отказались принимать участие в мероприятиях, организованных оккупационными властями, приуроченных ко Дню депортации крымскотатарского народа, почтили память тех, кто погиб запуском в небо несколько огненных шаров.

Община за рубежом также провела в воскресенье памятные мероприятия, в частности в Германии, Польше, Чехии, Румынии, Турции и других странах.

В частности, в столице Чехии Праге на Вацлавской площади собрались украинцы, крымские татары и чехи. Они говорили и о нынешней ситуации в Крыму, из-за которой крымских татар опять притесняют. Участники мероприятия, однако, выразили надежду, что полуостров снова будет украинским.

Иллюстрации в поддержку крымских татар и в память о депортации разместили на своих страницах в социальных сетях также украинские посольства за рубежом и МИД Украины.

Подчеркнем, что сегодня вечером на Майдане Незалежности в Киеве состоится вечер–реквием и митинг по случаю 71-й годовщины со дня депортации крымских татар.

18 мая – День памяти жертв депортациикрымскотатарского народа из Крыма. В этот день в 1944 году в Среднюю Азию с полуострова был отправлен первый эшелон крымских татар. Всего из Бахчисарая, Джанкоя и Симферополя на восток СССР было депортировано более 180 тыс. татар.