Никакие изменения к соглашению о ЗСТ с ЕС обсуждаться не будут - Климкин

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам перед началом консультаций Украина - ЕС - РФ относительно некоторых аспектов Соглашения об ассоциации в части зоны свободной торговли.

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По словам Климкина, в ходе встреч в Брюсселе было договорено, что "мы последовательно придерживаемся линии, что никаких изменений в нашем соглашении даже обсуждать не будем". "Зона свободной торговли будет полностью внедрена с 1 января. Никаких изменений и отклонений от согласованного графика не будет", - заверил министр.

Климкин подчеркнул, что формат этих встреч - консультации, а не переговоры. "Я подчеркиваю - это консультации, а не переговоры, которые я буду иметь с Мальстрем (еврокомиссар по вопросам торговли) и представителями российской стороны о якобы озабоченности России в связи с имплементацией нашей зоны свободной торговли с ЕС", - подчеркнул он.

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Как известно, РФ настаивает на новой отсрочке введения зоны свободной торговли Украины с Евросоюзом. Именно по настоянию Кремля имплементация Соглашения об ассоциации с ЕС в части ЗСТ была отложена до 1 января 2016 года, несмотря на то, что временное выполнение политической части соглашения началось еще осенью прошлого года.