Глава МИД перед "нормандской встречей" назвал "главную красную линию" Украины

9 декабря в Париже состоится встреча в «нормандском формате» по урегулированию ситуации на Донбассе.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко назвал главную красную линию украинской стороны на сегодняшнем саммите в «нормандском формате» в Париже.

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Об этом глава МИД сообщил на своей странице в Twitter.

«Мы едем, в первую очередь, ради наших пленных в российских тюрьмах и ради наших граждан на оккупированных территориях. Наша главная красная линия, от которой не отступим ни на один миллиметр, - международно признанная государственная граница Украины», – написал Пристайко.

Завтра Нормандский саммит. Мы едем, в первую очередь, ради наших пленных в российских тюрьмах и ради наших граждан на оккупированных территориях. Наша главная красная линия, от которой не отступим ни на один миллиметр, - международно признанный государственную границу Украины. — Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) December 8, 2019

Как сообщал УНИАН, 9 декабря в Париже состоится встреча в «нормандском формате» по урегулированию ситуации на Донбассе. Лидеры Украины, Германии, Франции и России впервые за последние три года встретятся за столом переговоров с целью сдвинуть с места выполнение Минских договоренностей.

Кроме того, в Париже запланирована двусторонняя встреча президента Украины Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным.