Пристайко: единственная цель «нормандской встречи» – мир и безопасность

По словам главы МИД, во время переговоров команда президента должна учитывать интересы всех украинцев.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что мир, безопасность и развитие в единой, демократической стране - это единственная цель президента Владимира Зеленского на завтрашнем саммите в «нормандском формате» в Париже.

Об этом глава МИД сообщил на своей странице в Twitter.

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«Завтра, во время переговоров, мы в первую очередь должны учитывать интересы всех украинцев, разделенных по линии соприкосновения российской агрессией и пропагандой. Мир, безопасность и развитие в единой, демократической стране - единственная цель президента и всей переговорной команды», - подчеркнул Пристайко.

Как сообщал УНИАН, 9 декабря в Париже состоится встреча в «нормандском формате» по урегулированию ситуации на Донбассе. Лидеры Украины, Германии, Франции и России впервые за последние три года встретятся за столом переговоров с целью сдвинуть с места выполнение Минских договоренностей.

Кроме того, в Париже запланирована двусторонняя встреча президента Украины Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным.