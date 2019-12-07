Перед "нормандским саммитом" США обещают продолжать давление на РФ

В Посольстве США отметили, что будут работать с союзниками и партнерами, чтобы и дальше заставлять Россию выполнять взятые на себя обязательства и начать процесс мирного восстановления полного суверенитета Украины на Донбассе.

Соединенные Штаты Америки заверили Украину в непоколебимой поддержке накануне встречи лидеров стран «нормандского формата».

Об этом говорится в заявлении Посольства США в Украине, обнародованном в Facebook.

«Соединенные Штаты уверяют в своей непоколебимой поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины накануне встречи в «нормандском формате». Соединенные Штаты будут работать с союзниками и партнерами, чтобы и дальше заставлять Россию выполнять взятые на себя обязательства и начать процесс мирного восстановления полного суверенитета Украины на Донбассе», - отмечается в заявлении.

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В посольстве напомнили, что, начиная с 2014 года, США предоставили Украине 3 млрд долларов на поддержку безопасности и другие направления.

«Наши программы помогли создать решающие инициативы, связанные с правоохранительными органами, борьбой с коррупцией, судебной реформой, реформой в оборонной сфере и развитием демократических институтов. Эта помощь предоставляется в соответствии с законами США и регулярно проверяется американскими инспекторами на самом высоком уровне», - сказано в заявлении.

Как напомнили в посольстве, США последовательно говорили, что долговременный успех и устойчивость Украины зависит от ее приверженности реформам, в частности борьбе с коррупцией.

«Чтобы добиться успеха, Украине нужны преданные чиновники и сильные антикоррупционные учреждения», - подчеркнули в американском дипломатическом представительстве.

«Мы будем стоять бок о бок с Украиной, пока она борется с российской агрессией, укрепляет верховенство права, создает здоровый инвестиционный климат, реформирует оборонный сектор, борется с дезинформацией и принимает необходимые меры для обеспечения окончательной победы тех, кто стоит на стороне справедливости и достоинства», - заверили американские дипломаты.

Как сообщал УНИАН, встреча в «нормандском формате» лидеров Украины, Германии, Франции и РФ запланирована на 9 декабря в Париже.