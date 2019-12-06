Украина будет иметь сильную позицию на переговорах в "нормандском формате" - Зеленский

По словам президента так называемая "формула Штайнмайера" будет имплементирована в закон "об особом статусе" только после вывода всех войск из ОРДЛО и разоружения всех незаконных вооруженных формирований.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина будет иметь сильную позицию на переговорах в "нормандском формате" 9 декабря в Париже.

Об этом он сказал в эфире политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина".

"Мы хотим закончить войну и вернуть наших людей, это самое главное, и наши территории", - заявил президент.

Читайте такжеЗеленский подтвердил запланированную встречу с Путиным в Париже

По словам Зеленского, возвращение военнопленных моряков и политзаключенных он воспринял как сигнал того, что "Россия готова к разговору".

"У нас очень сильная позиция ... Что мы сделали с нашей стороны? Мы сделали разведение, все требования, мы согласовали текст "формулы Штайнмайера", она будет имплементирована в закон "об особом статусе" только после того, как будут выведены все войска, будет разоружение незаконных вооруженных формирований на временно оккупированных территориях. То есть, когда будет ситуация безопасности - тогда начнутся выборы и тогда будет имплементирована "формула Штайнмайера", поэтому у нас позиция очень сильная", - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, встреча в "нормандском формате" лидеров Украины, Германии, Франции и РФ запланирована на 9 декабря в Париже.