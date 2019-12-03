Принятым сегодня законом ГБР становится независимым и приравнивается по статусу к НАБУ – нардеп

Теперь директор ГБР ежегодно должно отчитываться перед парламентом, который может признать такой отчет неудовлетворительным, что даст возможность президенту уволить директора ГБР.

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский заявил, что принятым сегодня законом относительно совершенствования деятельности Государственного бюро расследований по статусу ГБР приравнивается к Национальному антикоррупционному бюро.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам.

«Было принято решение о том, что мы приравниваем Государственное бюро расследований к статусу, который сегодня имеет Национальное антикоррупционное бюро Украины. Именно Национальное антикоррупционное бюро сегодня имеет статус независимого государственного правоохранительного органа. Именно таким отныне, я надеюсь, станет Государственное бюро расследований», - отметил Монастырский.

Он пояснил, что речь идет о повышении независимости этого органа, а параллельно - введение парламентского контроля за деятельностью ГБР. Председатель комитета пояснил, что теперь директор ГБР ежегодно должен отчитываться перед парламентом, который может признать такой отчет неудовлетворительным, что позволит президенту уволить директора ГБР.

Среди прочего, Монастырский отметил, что теперь директор ГБР будет единственным ответственным лицом за всю деятельность Бюро.

Комментируя поправку о возможности досрочного увольнения директора ГБР и его заместителей, председатель комитета пояснил, что поправка относительно «перезагрузки руководства ГБР» была принята в связи с изменением статуса Бюро.

«Мы считаем, что в таком случае нужно выбирать нового директора. Поэтому безотлагательно будет сформирована новая конкурсная комиссия, которая в течение 60 дней с момента формирования, если не ошибаюсь, должна избрать нового директора Государственного бюро расследований», - сказал председатель комитета и добавил, что в течение 5 дней со дня вступления в силу данного закона президент должен назначить временно исполняющего обязанности директора ГБР на время проведения конкурса.