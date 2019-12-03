Дела Майдана: депутаты приняли закон об изменениях в работе ГБР

Закон также определяет новые правила назначения руководителя Бюро.

Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования деятельности Государственного бюро расследований» (регистрационный номер 2116).

Как передает корреспондент УНИАН, «за» это решение проголосовали 250 народных депутатов Украины. В то же время за поправку, касающуюся дел Майдана, проголосовали 334 народных депутата.

В заключительных и переходных положениях закона предусмотрено, что для обеспечения непрерывности и эффективности досудебных расследований по делам Майдана следователи органов прокуратуры, прокуроры могут быть переведены по их согласию, без обязательного проведения конкурса в Государственное бюро расследований, но не позднее 11 января 2020 года.

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При этом отмечается, если эти следователи, прокуроры проводили досудебное расследование или осуществляли процессуальное руководство (не менее четырех месяцев подряд входили в состав групп следователей или прокуроров) по уголовным производствам относительно событий, которые имели место во время мирных акций протеста в период с 21 ноября 2013 года по 22 февраля 2014 года, которые подлежат передаче по подследственности в ГБР.

Законом предусмотрено, что руководство деятельностью Госбюро расследований осуществляет его директор, который имеет первого заместителя и двух заместителей. Директор Госбюро расследований, первый заместитель и заместители директора назначаются сроком на пять лет. Одно и то же лицо не может занимать одну и ту же должность или иную из указанных более двух сроков подряд.

Согласно закону, директор Госбюро расследований назначается президентом Украины по представлению комиссии по проведению конкурса на занятие соответствующей должности. Он также освобождается от должности Президентом Украины при наличии оснований, определенных законом о ГБР. При этом отмечается, что в состав конкурсной комиссии входят: три человека, определенные Президентом Украины; три человека, определенные Верховной Радой по представлению комитета Верховной Рады, к предмету ведения которого относятся организация и деятельность органов досудебного расследования; три человека, определенные Кабинетом Министров на основании предложений международных организаций, с которыми Украина сотрудничает в сфере предотвращения и противодействия коррупции в соответствии с международными договорами Украины». В законе отмечается, что Министерство иностранных дел Украины определяет перечень таких международных организаций не позднее чем за три месяца до истечения срока полномочий директора ГБР.

Народный депутат Украины Александра Устинова (фракция «Голос») отметила во время обсуждения законопроекта, что, исходя из нынешних реалий, в комиссию будут входить шесть человек - трое от Верховной Рады Украины, где есть президентское большинство, и трое от президента. «Это не сбалансированная конкурсная комиссия, потому что это все будут представители от одной партии». В ответ председатель комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский отметил, что на данный момент в действующем законе директора ГБР выбирает внешняя комиссия, состоящая из трех представителей Кабмина, президента и ВР. «Мы данным законопроектом включили от Кабмина трех представителей так называемых международных экспертов для контроля тех решений, которые будет принимать соответствующая комиссия», - добавил председатель комитета.

Согласно закону, директора территориальных управлений Госбюро расследований и их заместители, руководители подразделений центрального аппарата ГБР и их заместители назначаются на должность и освобождаются от должности директором по представлению конкурсных комиссий, проводящих конкурс на занятие должностей.

В соответствии с законом, служба в ГБР является государственной службой особого характера, которая заключается в профессиональной деятельности пригодных к ней по состоянию здоровья и возрасту граждан Украины. Время прохождения службы в Госбюро расследований засчитывается в страховой стаж, стаж работы по специальности, а также в стаж государственной службы в соответствии с законом.

Законом предусмотрено, что назначение на должности в Госбюро расследований, кроме должностей директора ГБР, руководителя подразделения внутреннего контроля центрального аппарата ГБР и руководителей подразделений внутреннего контроля территориальных управлений ГБР, осуществляется по результатам открытых конкурсов, проводимых конкурсными комиссиями по проведению конкурсов.

Законом предусмотрено, что в целях предотвращения и выявления правонарушений в деятельности работников ГБР в составе центрального аппарата Госбюро расследований и его территориальных управлений действуют подразделения внутреннего контроля.