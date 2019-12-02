Посол Венгрии в Украине посетовал, что украинский язык трудно учить

Будапешт считает, что дети нацменьшинств должны обучаться на родном языке, потому что так они якобы лучше усваивают материал.

Посол Венгрии в Украине Иштван Ийдярто считает, что для национальных меньшинств украинского языка не должно быть так много в школе, и добавил, что учить его трудно.

Об этом Ийдярто заявил в интервью "Главкому".

По его словам, учить украинский язык "трудный", потому что существует путаница с русским.

"Самый главный аргумент украинской стороны - это то, что венгры или другие нацменьшинства плохо или вообще не разговаривают на украинском языке. Но это опять же вопрос подхода, вопрос возможностей: сколько часов в неделю того или иного языка (преподается - ред.). Украинский подход заключается в том, что с 5 по 11 класс большинство предметов будут преподаваться на украинском", - сказал дипломат.

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Он отметил, что венгерский подход заключается в том, что дети должны учиться на родном языке, так они лучше усваивают материал.

"Украинский излагался бы пять раз в неделю. Думаю, это позволило бы изучать его не хуже, чем так, как предлагает украинская сторона", - сказал Ийдярто.

Посол опасается, что смешанная система приведет к тому, что дети не будут говорить ни на венгерском, ни на украинском.

Также Ийдярто утверждает, что Венгрия не блокирует образовательную реформу в Украине, "как это выставляют".

Напомним, посол Венгрии Иштван Ийдярто заявил, что Будапешт продолжит блокировать проведение Совета Украина-НАТО. По его словам, действия Венгрии обусловлены украинским законом об образовании, который "нарушает права этнических венгров". При этом венгерский дипломат настаивает, что действия Будапешта никак не мешают интеграции Украины в НАТО.