Будапешт продолжит блокировать сотрудничество Украины и НАТО - посол Венгрии

При этом венгерский дипломат настаивает, что действия Будапешта никак не мешают интеграции Украины в НАТО.

Посол Венгрии Иштван Ийдярто заявил, что Будапешт продолжит блокировать проведение Совета Украина-НАТО.

Об этом дипломат заявил в интервью изданию Главком.

По его словам, действия Венгрии обусловлены украинским законом об образовании, который "нарушает права этнических венгров".

"Хочу подчеркнуть, что Венгрия не блокирует процесс интеграции Украины в НАТО. Мы блокируем только один форум, это политический уровень - Совет Украина-НАТО. И будем блокировать дальше... Мы считаем НАТО не только военной организацией. Если ты хочешь стать членом НАТО, у тебя должны быть обязательства соблюдать права человека", - заявил Ийдярто.

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Посол еще раз подчеркнул, что действия Будапешта отнюдь не мешают интеграции Украины в НАТО.

"Это не совсем правильно, что НАТО не занимается проблемами меньшинств. Поскольку, если возникает конфликт, то НАТО не хочет вступать, чтобы стороны сами решили конфликт. Это очень важный момент. Так, Украина ранее официально заявляла, что Венгрия блокирует интеграцию Украины в НАТО. И еще с тем соусом, что якобы в этом есть рука Москвы. Но ведь это не так", - добавил посол Венгрии.

Справка УНИАН. Отношения Украины и Венгрии ухудшились после принятия осенью 2017 года Верховной Радой нового закона об образовании.

Венгрия блокирует проведение заседаний Комиссии Украина-НАТО, заявляя о якобы нарушении прав венгров, проживающих в Украине, из-за положения закона, которым определено, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык.

Согласно заключению Венецианской комиссии от 8 декабря 2017 года, украинским властям рекомендовано сбалансировать положение языковой статьи закона "Об образовании".

14 февраля 2018 года Кабинет министров одобрил законопроект (№8046), которым предусматривается продолжить переходный период имплементации языковой статьи закона "Об образовании" до 2023 года. Проект закона находится на рассмотрении парламентских комитетов.