Климкин надеется на создание новых трастовых фондов НАТО для поддержки украинской армии

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Климкин сказал журналистам в рамках заседания министров иностранных дел стран-членов НАТО.

Министр проинформировал, что по итогам сегодняшнего заседания Комиссии Украина-НАТО (КУН) будет принято совместное заявление.

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"НАТО как альянс не предоставляет оружие. Мы работаем в рамках пяти трастовых фондов, и мы очень надеемся продолжить эту практику, учредить новые фонды, которые будут приводить украинские Вооруженные силы, в целом сектор безопасности, к стандартам НАТО", - подчеркнул Климкин.

Глава украинского внешнеполитического ведомства добавил, что участники заседания Комиссии Украина-НАТО обсудят вопрос о том, каким образом с практической стороны альянс будет помогать Украине.

"Заявление будет сделано таким образом, чтобы сфокусироваться на вопросах и политической поддержки и практической помощи альянса", - сказал Климкин.

Как сообщал УНИАН, ранее премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу подчеркнул, что Украина нуждается в большей поддержке в сфере безопасности.