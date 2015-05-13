Сегодня в Турции состоится заседание Комиссии Украина-НАТО

Как передает корреспондент УНИАН, кроме того начнется заседание министров иностранных дел стран - членов Организации североатлантического договора (НАТО).

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Заседание начнется с неформального рабочего завтрака, после чего генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу откроют заседание вступительным словом.

Глава украинского дипломатического ведомства Павел Климкин во главе украинской делегации посетит это заседание.

Как сообщал УНИАН, заседание Комиссии Украина-НАТО будет посвящено обсуждению актуального состояния политико-безопасностной ситуации в Украине, графика интенсивного политического диалога на ближайшую перспективу, а также дальнейших путей развития сотрудничества между Украиной и Альянсом с целью поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины, восстановления ее обороноспособности, а также боеготовности и материально-технического обеспечения Вооруженных сил Украины.

По результатам заседания Комиссии Украина-НАТО планируется принять совместное заявление.