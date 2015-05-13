Аннексия Крыма РФ является неприемлемой, но нельзя забывать о жителях полуострова - премьер Турции

Премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу отмечает, что незаконная аннексия Россией Автономной Республики Крым является неприемлемой, а Украина нуждается в большей поддержке в сфере безопасности.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Давутоглу сказал, открывая заседание министров иностранных дел стран-членов Организации североатлантического договора (НАТО).

"Кризис в Украине продемонстрировал, насколько хрупкой является ситуация с безопасностью и стабильностью в Европе. Украину надо поддержать, чтобы она могла лучше обеспечить безопасность своих граждан", - подчеркнул Давутоглу.

При этом он отметил, что также необходимо не забывать о жителях Крыма.

"Незаконная аннексия Крыма не может быть приемлемой при любых обстоятельствах", - сказал Давутоглу.

По его словам, сохранение контактов, поддержка крымских татар и предотвращение их изоляции имеет решающее значение в данной ситуации в Крыму.