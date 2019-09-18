В Кабмине не видят готовности Венгрии пойти на уступки в вопросе сотрудничества Украины и НАТО

Отношения двух стран ухудшились после принятия осенью 2017 года Верховной Радой нового закона об образовании.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявляет, что Венгрия не демонстрирует сигналов, свидетельствующих о готовности уступить в вопросе сотрудничества Украины с НАТО, в частности в вопросе проведения заседаний Комиссии Украина-НАТО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на совместном заседании Комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества и Комитета Верховной Рады по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом.

По словам Кулебы, причины того, что заседания Комиссии Украина-НАТО не проходят, всем известны.

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"Пока у нас нет индикаторов, что страна - наш сосед готова изменить свою позицию в этом вопросе", - подчеркнул Кулеба.

Как сообщал УНИАН, отношения Украины и Венгрии ухудшились после принятия осенью 2017 года Верховной Радой нового закона об образовании.

Венгрия блокирует проведение заседаний Комиссии Украина-НАТО, заявляя о якобы нарушении прав венгров, живущих в Украине, из-за положения закона, которым определено, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык.

Согласно заключению Венецианской комиссии от 8 декабря 2017 года, украинской власти рекомендовано сбалансировать положение языковой статьи закона "Об образовании".

14 февраля 2018 года Кабинет министров одобрил законопроект (№ 8046), которым предусматривается продолжить переходный период имплементации языковой статьи закона "Об образовании" до 2023 года. Проект закона находится на рассмотрении парламентских комитетов.