Посол Венгрии: наше поведение не препятствует интеграции Украины в НАТО

Венгерский дипломат подчеркнул, что блокировка происходит только в рамках одной институции - Комиссии Украина-НАТО на политическом уровне.

Посол Венгрии в Украине Иштван Ийдярто заявляет, что блокирование заседаний Комиссии Украина-НАТО на высоком уровне не препятствует интеграции Украины с Североатлантическим Альянсом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом посол сказал в ходе международной дискуссии «Украина-Венгрия: на пути к пониманию».

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Он отметил, что утверждения о блокировании Венгрией приближения Украины к НАТО неправдивы.

«Мы блокируем только в рамках одного института, так называемой Комиссии Украина-НАТО на политическом уровне, и в частности, что касается встреч выше уровня послов», - отметил Ийдярто.

Посол подчеркнул, что действия Венгрии не препятствуют Украине готовиться к интеграции с Альянсом на военном и политическом уровнях. «Это венгерское поведение не препятствует Украине приближаться и готовиться к интеграции с НАТО», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, отношения Украины и Венгрии ухудшились после принятия осенью 2017 года Верховной Радой нового закона об образовании.

Венгрия блокирует проведение заседаний Комиссии Украина-НАТО, заявляя о якобы нарушении прав венгров, проживающих в Украине, из-за положения закона, которым определено, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык.

Согласно заключению Венецианской комиссии от 8 декабря 2017 года, украинским властям рекомендовано сбалансировать положение языковой статьи закона «Об образовании».

14 февраля 2018 года Кабинет министров одобрил законопроект (№ 8046), которым предусматривается продолжить переходный период имплементации языковой статьи закона «Об образовании» до 2023 года. Проект закона находится на рассмотрении парламентских комитетов.