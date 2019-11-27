Суд избрал меру пресечения мэру Львова Садовому (видео)

Суд частично удовлетворил ходатайство прокуроров, которые требовали залог в 50 млн грн.

Высший антикоррупционный суд избрал городскому голове Львова Андрею Садовому меру пресечения в виде внесения залога в размере 1 млн 056 тыс. 500 грн.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение огласил судья Сергей Мойсак.

Согласно постановлению, Садовый имеет 5 дней на внесение залога лично, или его могут внести за него залогодатели.

После внесения залога на Садового возлагаются обязанности сообщать суду и следствию об изменении места жительства, не общаться со свидетелями по своему делу. Срок действия этих обязанностей - 2 месяца с момента внесения залога.

Таким образом, суд в 50 раз уменьшил сумму залога от той, которую просили прокуроры.

Также суд не принял требования прокуроров, чтобы Садовый сдал загранпаспорт и не выезжал без разрешения суда и следствия из Львова.

Садовый в суде заявил, что будет обжаловать эту меру пресечения в Апелляционной палате ВАС.

Тоже недовольны решением и прокуроры, они также будут подавать апелляционную жалобу.

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Как сообщал УНИАН, 21 ноября представители САП вручили подозрение Садовому в злоупотреблении властью по делу строительства индустриального парка и незаконного отчуждения земель бывшего колхоза и причинения ущерба государственному бюджету в 93 млн грн.

По словам Садового, "в 2015 году Львов на открытом инвестиционном конкурсе привлек инвестора - компанию CTP. От этой компании за землю город получил 54 млн грн. Это было поле, на котором компания должна построить индустриальный парк".

Садовый утверждает, что начиная с 2015 года идет блокирование этого вопроса со всех сторон: на уровне государственной власти, Генеральной прокуратуры: "С тех пор прокуроры ездят, исследуют, а земля стоит".

В пресс-службе Львовского городского совета сообщили, что во Львове планируется построить индустриальный парк площадью почти 25 га. Управляющая компания - дочерняя компания голландского гиганта недвижимости производственного назначения в странах Центральной и Восточной Европы СТР. Компания планирует инвестировать в строительство почти 50 млн евро и построить в несколько этапов в среднем 100 тыс. кв. м производственных помещений. Это более 3 тыс. новых рабочих мест.

САП просила суд избрать Садовому меру пресечения в виде залога в 50 млн грн.

Садовому инкриминируют ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины - превышение власти и служебных полномочий.