СМИ опубликовали карту активности войск России в мире
Веб-сайт European Leadership Network подготовил виртуальную карту, на которой отображаются места, где фиксировались инциденты с участием военной техники РФ.
Материал размещен на сайте ELN, также на его базе Reutersgraphics сделал альтернативную версию графики, сообщает «Европейская правда».
Данные неполные, поскольку содержат только те инциденты, о которых достаточно информации попало в открытые источники, но позволяют составить впечатление о том, в каких регионах активность РФ является наибольшей.
Как очевидно из изображения, наибольшая активность россиян фиксируется в акватории Балтийского моря и над ней.
Читайте такжеРоссия побила 30-летний рекорд по нарушению воздушного пространства Японии
В то же время, по данным исследования, большинство военных инцидентов носили характер активности, "близкой к повседневной". В частности, под такую характеристику подпадают полеты военных самолетов РФ в нейтральных водах, даже с выключенными транспондерами, если такие полеты не создали опасности для других воздушных судов.
Те случаи, когда сообщалось о возможном наличии ядерного оружия на борту стратегических бомбардировщиков РФ, исследователи также отнесли к "почти привычной" активности, поскольку данные о ядерном оружии на борту самолетов были оспорены со стороны официальной Москвы.