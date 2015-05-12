СМИ опубликовали карту активности войск России в мире

Материал размещен на сайте ELN, также на его базе Reutersgraphics сделал альтернативную версию графики, сообщает «Европейская правда».

Данные неполные, поскольку содержат только те инциденты, о которых достаточно информации попало в открытые источники, но позволяют составить впечатление о том, в каких регионах активность РФ является наибольшей.

Как очевидно из изображения, наибольшая активность россиян фиксируется в акватории Балтийского моря и над ней.

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В то же время, по данным исследования, большинство военных инцидентов носили характер активности, "близкой к повседневной". В частности, под такую характеристику подпадают полеты военных самолетов РФ в нейтральных водах, даже с выключенными транспондерами, если такие полеты не создали опасности для других воздушных судов.

Те случаи, когда сообщалось о возможном наличии ядерного оружия на борту стратегических бомбардировщиков РФ, исследователи также отнесли к "почти привычной" активности, поскольку данные о ядерном оружии на борту самолетов были оспорены со стороны официальной Москвы.