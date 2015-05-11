НАТО поднял истребители на перехват российского военного самолета над Балтикой

15:05, 11 мая 2015
Общество
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Воздушная полиция НАТО в понедельник поднялась на перехват российского военного самолета над Балтийским морем.

REUTERS

Об этом в Twitter сообщают Национальные вооруженные силы Латвии.

"Истребители воздушной полиции НАТО 11 мая поднялись на перехват неподалеку от воздушного пространства Латвии самолета Ан-22, который принадлежит ВВС РФ", - говорится в сообщении.

При этом воздушное пространство стран Балтии нарушено не было.

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Тем временем, российские военные самолеты часто приближаются и к границам Британии.

В январе британское правительство вызвало для дачи объяснений посла России в Лондоне в связи с аналогичным эпизодом, в ходе которого российские бомбардировщики Ту-95 приблизились к британскому побережью на юге страны, заставив власти изменить маршруты движения гражданских самолетов.

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