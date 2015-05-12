Украина просит Нидерланды поспособствовать возвращению скифского золота

Верховная Рада приняла постановление «Об обращении Верховной Рады Украины к Генеральным штатам (парламенту) Королевства Нидерланды относительно ситуации с возвращением в Украину музейных ценностей» (№ 2482).

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 249 из 319 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

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Как отмечается в обращении, «вопрос возвращения выставки «Крым. Золотой остров в Черном море» на территорию Украины, в частности Национальный музей истории Украины, вышел из плоскости договорных отношений отдельных музеев, и приобрел политическое значение».

ВР отмечает, что возвращение экспозиции выставки крымским музеям, которые потеряли право на оперативное управление ценностями с 13 мая 2014 года, «фактически отражает признание АРК как единицы территориального состава Российской Федерации или может быть интерпретировано как прямое или косвенное признание изменения статуса АРК».

Верховная Рада от имени народа Украины просит вернуть украинские культурные ценности «его владельцу – народу Украины, и не допустить несоблюдения норм международного права».

В обращении отмечается, что речь идет о возвращении в Украину части выставки «Крым. Золотой остров в Черном море» из коллекции крымского республиканского учреждения «Центральный музей Тавриды» в количестве 132 музейных предметов (451 единица хранения), крымского республиканского учреждения «Керченский историко-культурный заповедник» в количестве 190 музейных предметов (190 единиц хранения), Национального заповедника «Херсонес Таврический» в количестве 28 музейных предметов (28 единиц хранения) и крымского республиканского учреждения «Бахчисарайский историко-культурный заповедник» в количестве 215 музейных предметов (1442 единицы хранения), которые относятся к государственному Музейному фонду Украины и экспонировалась в Музее Алларда Пирсона – археологическом музее Амстердамского университета (МАП) с 6 февраля по 31 августа 2014 года.

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«На сегодняшний день указанная часть выставки хранится в Амстердаме, и существует реальная угроза утраты, уничтожения, повреждения или разрушения украинских культурных ценностей. Активные противоправные действия крымских музеев при поддержке Российской Федерации в направлении судебного возвращения музейных предметов государственной части Музейного фонда Украины на территорию оккупированной Автономной Республики Крым, не контролируемую Украиной, является доказательством такой угрозы», - сказано в обращении.

ВР отмечает, что международное сообщество признает Крым территорией Украины, но, вместе с тем, со времени проведения нелегитимного и незаконного «референдума» в Автономной Республике Крым 16 марта 2014 года полуостров оккупирован Российской Федерацией». «На данное время истекли сроки всех документов, которые позволяли считать пребывания музейных ценностей на территории Королевства Нидерланды законным. Скорейшее возвращение всех предметов украинской коллекции, которые хранятся в МАП, в столицу Украины позволит урегулировать этот вопрос», - заявляет Верховная Рада.