Почти 70% украинцев считают Крым территорией Украины – опрос

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, обнародованные директором фонда «Демократические инициативы имени Илька Кучерива» Ириной Бекешкиной сегодня на пресс-конференции.

«В украинском обществе доминирует мнение о признании Крыма украинской территорией, аннексированной РФ, – такой позиции придерживаются 69% граждан», - отметила она.

По ее словам, только 14% граждан определяют Крым как территорию России, при этом 8% из них считают, что включение Крыма в состав России состоялось абсолютно законным способом, а остальные 6% уверены, что «присоединение» Крымского полуострова к России было незаконным.

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Кроме этого, для 10% населения Украины Крым – это территория, которая не принадлежит ни России, ни Украине, а еще 8% не смогли четко определить свою позицию относительно статуса Крыма.

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Исследование проведено фондом «Демократические инициативы имени Илька Кучерива» совместно с социологической службой «Ukrainian sociology Service» с 25 декабря 2014 года по 15 января 2015 года .

Всего опрошено 4413 респондентов (по 400 во всех регионах Украины, на Закарпатье и Буковине – 401, в Центре – 402, на Полесье - 410). Опрос в Луганской области и аннексированном Крыму не проводился. В опросе применялась квотная выборка. Максимальная погрешность выборки по каждому региону не превышает 5%.

Ранее УНИАН сообщал, что российский оппозиционер Алексей Навальный считает, что Крым "останется частью России и больше никогда в обозримом будущем не станет частью Украины".