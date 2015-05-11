МИД: Проведение «военных парадов» в Донецке и Луганске – грубое нарушение Минских соглашений

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины, текстом которого располагает УНИАН.

«Рассматриваем подготовку и проведение 9 мая с.г. в Донецке и Луганске т.н. «военных парадов», во время которых были продемонстрированы 155 мм гаубицы 2А65 «Мста-Б», 122 мм гаубицы 2С1 «Гвоздика», реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град», а также другая военная техника, в частности, зенитно-ракетные комплексы «Стрела-10», танки Т-72, БТР-80, БМП-1, как грубое нарушение пункта 2 «Комплекса мер по выполнению Минских соглашений» от 12 февраля этого года», - говорится в заявлении.

Читайте такжеПутин заявляет, что его не расстроило отсутствие мировых лидеров на параде в Москве

В документе также отмечается, что тем самым в очередной раз подтверждено масштабные поставки Российской Федерацией различных типов оружия и предоставления материально-технической помощи незаконным вооруженным формированиям, орудующим на Донбассе.

«Указанные провокационные действия произошли, несмотря на неоднократные предостережения со стороны Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине о том, что размещение любых тяжелых вооружений в запрещенной «Комплексом мероприятий» зоне или для проведения «учений», или для демонстрации военной техники, нарушает Минские договоренности.

Соответствующие предостережения были доведены к сведению подписантов Минских договоренностей письмом руководителя Специальной мониторинговой миссии Е.Апакана от 10 апреля с.г., подтверждено в докладе Миссии от 21 апреля этого года. Воздержаться от проведения демонстраций военной техники призвал в своем заявлении от 8 мая также Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Сербии И.Дачич», - подчеркивается в заявлении.

Поэтому добавляется в документе, «не может оставаться без ответа сознательно совершенная незаконными вооруженными формированиями очередная провокация, которая поставила под угрозу реализацию Минских соглашений.

Украина призывает мировое общество принять решительные меры в поддержку выполнения Минских договоренностей. Также призываем Российскую Федерацию осудить безответственные действия боевиков, направленные на срыв мирного процесса.

Ожидаем неотложной реакции со стороны СММ ОБСЕ на факты очевидного возвращения боевиками тяжелых вооружений в запрещенные «Комплексом мероприятий» зон безопасности».