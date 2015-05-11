У боевиков появилось оборудование для перехвата беспилотников - волонтер

Об этом сообщил волонтер Роман Доник в своем Фейсбуке.

"Россияне завезли в "военторг" оборудование, позволяющее перехватывать управление над БПЛА. Есть потери. Перехватывают как крылья, так и коптеры. Естественно, что все беспилотники "гражданские". Других у нас нет. Уводят и садят. Как в ручном режиме управления, так и летящие по точкам", - написал он.

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Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции на востоке Украины среди погибших украинских военнослужащих нет, пять человек получили ранения.