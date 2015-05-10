Крымскотатарский канал АТR возобновил работу - пока что в интернете

Это подтвердила "5 каналу" заместитель гендиректора АТR Лилия Буджурова.

По ее словам, в АТR до сих пор проблемы с аккредитацией. У канала нет лицензии на вещание и регистрации в Роскомнадзоре, но для интернет-информирования этого не нужно.

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Напомним, 1 апреля единственный крымскотатарский канал прекратил вещание из-за неоднократного отказа Роскомнадзора перерегистрировать АТR по российскому законодательству. Поддержать свой канал на митинги выходили тогда сотни крымских татар.

Вместо ATR российские оккупанты хотят создать собственный канал.

Как отмечает издание, телерадиокомпания создается для "оперативного, достоверного и всестороннего информирования населения "Республики Крым" о текущих событиях в области внутренней и внешней политики, культуры, образования, науки, духовной жизни и в других сферах, волнующих крымскотатарский народ".