Украина потребует от РФ вернуть пропавшее с кораблей вооружение - Зеленский

20 ноября в Украину вернулись захваченные Россией в ноябре 2018 года буксир «Яны Капу» и катера «Бердянск» и «Никополь».

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина обратится к Российской Федерации с требованием вернуть оборудование и вооружение, которого не хватает на трех военных кораблях, захваченных оккупантами в ноябре прошлого года.

Об этом он сообщил журналистам в Очакове после осмотра украинских кораблей.

«Я очень рад, что наши военные катера на месте. Как мы и обещали, мы вернули наших моряков, и вернули наши катера. То, что мы увидели, действительно не хватает (на кораблях – УНИАН) и оборудования частично, и не хватает, мы говорили с адмиралом - некоторые вещи я не могу сказать, части вооружения», - заявил он.

Зеленский проинспектировал состояние трех украинских судов. В итоге было решено, что Украина обратится к России, чтобы вернуть то, чего там не хватает.

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«Я увидел состояние, будет расследование, мы увидим все детали. Мы обязательно обратимся к российской стороне, чтобы нам вернули все, чего там нет», - подчеркнул он.

При этом Зеленский отметил, что Украина параллельно будет проводить ремонт этих кораблей.

«Мы говорили с господином Воронченко (командующий Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Игорь Воронченко – УНИАН) - где-то три месяца и все будет на ходу», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 25 ноября 2018 года Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив буксира «Яны Капу» и катерам «Бердянск» и «Никополь», которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих, трое из которых были ранены, и обвинили в незаконном пересечении границы РФ.

7 сентября украинские моряки вернулись домой в рамках обмена между Украиной и Россией удерживаемыми лицами.

17 ноября захваченные украинские военные катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» в сопровождении российской береговой охраны вывели из акватории «Генмолу» в Керчи.

18 ноября в ВМС ВСУ заявили, что начат процесс передачи катеров и буксира.

20 ноября в Украину вернулись захваченные Россией в ноябре 2018 года буксир «Яны Капу» и катера «Бердянск» и «Никополь». Корабли пришли в порт Очаков в сопровождении буксиров «Титан», «Гайдамака» и поисково-спасательного корабля «Сапфир», которые еще 16 ноября вышли из портов Одессы, Черноморска и Южного.