Минобороны отчиталось о возвращении в Украину кораблей ВМС

Правоохранительные органы Украины проведут следственные действия в связи с демонтажем российской стороной некоторых средств связи и навигационного оборудования, а полученная информация будет передана для оценки украинским и международным судебным инстанциям.

В Украину вернулись захваченные Россией в ноябре 2018 года буксир «Яны Капу» и катера «Бердянск» и «Никополь».

Как говорится в сообщении на сайте Министерства обороны Украины, возвращенные Россией корабли пришли в порт Очаков в сопровождении буксиров «Титан», «Гайдамака» и поисково-спасательного корабля «Сапфир», которые еще 16 ноября вышли из портов Одессы, Черноморска и Южного.

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По словам командующего Военно-морскими силам Вооруженных сил Украины адмирала Игоря Воронченко, есть информация о том, что россияне на захваченных кораблях демонтировали некоторые средства связи и навигационное оборудование.

"Будут проведены следственные действия Государственным бюро расследования, военной прокуратурой, после чего мы будем иметь полную картину состояния переданных кораблей. Это позволит передать информацию для предоставления правовой оценки действиям Российской Федерации в украинских и международных судебных инстанциях", - заявил Воронченко.

Также сказано, что возвращения кораблей у причальной стенки ждали их экипажи, освобожденные из российского плена в сентябре этого года.

Как сообщал УНИАН, 25 ноября 2018 года Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив буксиру «Яны Капу» и катерам «Бердянск» и «Никополь», которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли огонь на поражение по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих, трое из которых были ранены, и обвинили в незаконном пересечении границы РФ.

7 сентября украинские моряки вернулись домой в рамках обмена между Украиной и Россией удерживаемыми лицами.

17 ноября захваченные украинские военные катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» в сопровождении российской береговой охраны вывели из акватории «Генмола» в Керчи. 18 ноября в ВМС ВСУ заявили, что начат процесс передачи катеров и буксира.

Сегодня, 20 ноября, командующий Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины адмирал Игорь Воронченко сообщил, что корабли доставляют буксиром, скорость движения очень мала. «Они своим ходом не идут. Россияне их угробили. Сняли даже плафоны, розетки и унитазы. Так что мы еще покажем всему миру варварское отношение россиян», - сказал он.