ЕС отмечает прогресс в выполнении Украиной второй фазы Плана действий по визовой либерализации

В ЕС отмечают, что, "несмотря на исключительные обстоятельства, с которыми Украина сталкивается сегодня, достигнутый прогресс в имплементации второй фазы критериев Плана действий по либерализации визового режима заслуживает внимания".

Значительные усилия, которые были предприняты украинской властью, привели к гармоничной законодательной базы и к обязательству провести институциональные реформы", - говорится в сообщении.

Также сказано, что ключевым приоритетом остается реализация правовой и институциональной базы в вопросах предоставления убежища, борьбы с коррупцией, организованной преступностью, торговлей людьми и проявлениями дискриминации. "Реализация действий, указанных в этом отчете, позволит Украине завершить имплементацию всех критериев Плана действий по либерализации визового режима", - отмечается в сообщении.

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В то же время текст отчета об указанном прогрессе еще не обнародован.

Ранее сообщалось, что Украина ожидает от Еврокомиссии обнародования 13 мая оценки выполнения второй фазы Плана действий по либерализации визового режима. Президент Петр Порошенко подчеркнул, что Украина надеется получить положительные выводы и предлагает определить конкретную дату введения безвизового режима, а также установить, что конкретно она должна сделать к тому времени.