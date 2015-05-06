Порошенко: итоги саммита в Риге должны отвечать динамике отношений Украины и ЕС

Об этом президент Петр Порошенко сказал во время встречи с министром иностранных дел Италии Паоло Джентилони Силвери сегодня в Киеве.

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В частности, он отметил, что 12 мая будет обнародован результаты оценочной миссии по выполнению обязательств Украины по безвизовому режиму с ЕС. Президент подчеркнул, что Украина надеется получить положительные выводы и предлагает определить конкретную дату его введения, а также установить, что конкретно она должна сделать к тому времени.

"Итоговый документ саммита в Риге должен соответствовать новой динамике отношений между Украиной и Евросоюзом", – подчеркнул президент.

Петр Порошенко выразил надежду на поддержку Италией позиции Украины в этом вопросе.

В свою очередь глава МИД Италии заявил о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, а также о поддержке ее движения в направлении либерализации визового режима с ЕС.

Собеседники также обсудили вопросы двустороннего сотрудничества. Президент проинформировал о сдвигах страны по пути реформ, в частности, в приватизации и борьбе с коррупцией, заверив, что приватизационные процессы будут проходить максимально прозрачно и открыто, а также призвал Италию инвестировать в секторы украинской экономики, в частности энергетику, агробизнес и другие.

Паоло Джентилони Силвери выразил поддержку Украине на ее пути реформ и высоко оценил достижения Петра Порошенко, особенно в борьбе с коррупцией, отметили в пресс-службе. Глава МИД Италии особо отметил тот факт, что благодаря реформам Украина, прежде всего, обеспечит собственные интересы и потребности граждан своей страны. Чем сильнее будет Украина, тем меньше шансов будет у тех, кто пытается ее дестабилизировать, отметил руководитель МИД Италии.