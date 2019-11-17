Глава МИД Германии снова посетит Украину - посол

Гайко Маас будет находиться в Украине 18-19 ноября.

18-19 ноября в Украине будет находиться министр иностранных дел Германии Гайко Маас.

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Об этом сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник в Twitter.

"18-19 ноября в Украине будет находиться с визитом глава МИД Германии Гайко Маас: это уже вторая поездка в Киев за последние 5 месяцев. Ценим поддержку наших немецких партнеров", - отметил посол.

Как сообщал УНИАН, в последний раз министр иностранных дел Германии Маас посещал Украину 30 мая. Тогда в рамах визита он встречался с президентом Владимиром Зеленским.

Тему нынешнего визита в Киев не сообщали, эксперты предполагают, что, вероятно, речь пойдет о подготовке встречи лидеров Украины, России, Франции и Германии в "нормандском формате", запланированной на 9 декабря в Париже.