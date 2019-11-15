НАБУ открыло новое производство в отношении мэра Одессы Труханова – СМИ

Речь о пятикомнатной квартире Труханова в Лондоне, стоимостью более 5 миллионов долларов.

Детективы НАБУ открыли дело о доходах городского головы Одессы Геннадия Труханова.

Об этом сообщает Следствие. Инфо.

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Речь о пятикомнатной квартире Труханова в Лондоне, стоимостью более 5 миллионов долларов.

Журналисты узнали про эту квартиру из документов Paradise Papers — масштабной утечки данных об офшорных схемах. После обнародования работы журналистов за квартиру Труханова взялось официальное следствие.

Украинские правоохранители попросили международных коллег с Британских Виргинских островов, где зарегистрирована недвижимость компании, о помощи. И сейчас ждут ответа.

Как сообщал УНИАН, Приморский районный суд Одессы передал в Высший антикоррупционного суд материалы уголовного производства о недостоверном декларировании доходов мэром города Геннадием Трухановым.

По версии следствия, Труханов за 2015 и 2016 года обнародовал заведомо недостоверные сведения относительно имущества и других объектов декларирования, которые отличаются от реальных на сумму свыше 33 млн грн и 18 млн грн соответственно.