НАБУ открыло новое производство в отношении мэра Одессы Труханова – СМИ
Детективы НАБУ открыли дело о доходах городского головы Одессы Геннадия Труханова.
Об этом сообщает Следствие. Инфо.
Читайте такжеГлава Днепропетровщины пожаловался на коррупцию предшественников в правоохранительные органы (видео)
Речь о пятикомнатной квартире Труханова в Лондоне, стоимостью более 5 миллионов долларов.
Журналисты узнали про эту квартиру из документов Paradise Papers — масштабной утечки данных об офшорных схемах. После обнародования работы журналистов за квартиру Труханова взялось официальное следствие.
Украинские правоохранители попросили международных коллег с Британских Виргинских островов, где зарегистрирована недвижимость компании, о помощи. И сейчас ждут ответа.
Как сообщал УНИАН, Приморский районный суд Одессы передал в Высший антикоррупционного суд материалы уголовного производства о недостоверном декларировании доходов мэром города Геннадием Трухановым.
По версии следствия, Труханов за 2015 и 2016 года обнародовал заведомо недостоверные сведения относительно имущества и других объектов декларирования, которые отличаются от реальных на сумму свыше 33 млн грн и 18 млн грн соответственно.