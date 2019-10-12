Мэр Одессы Труханов взял отпуск перед приездом Зеленского

Встречал президента Владимира Зеленского заместитель мэра Анатолий Орловский.

Мэр Одессы Геннадий Труханов отправился в отпуск на 12 дней с 9 октября.

Соответствующее распоряжение утром 9 октября появилось на сайте Одесского горсовета.

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"... отбываю в ежегодный отпуск на 12 календарных дней за период 28.11.2017 г. - 27.11.2018 г. с 09 октября по 21 октября 2019 года", – говорится в тексте документа.

Встречал президента Владимира Зеленского заместитель мэра Анатолий Орловский.

Напомним, 10 октября во время марафона президент Владимир Зеленский, комментируя шутку Труханова о "мальчике в публичном доме", заявил: "Жизнь она такая - когда приходят мальчики, то дядьки идут".

Вместе с тем президент добавил, что хотел бы, чтобы руководство Одессы изменилось.

"Мне очень нравится Андросов (украинский телеведущий, продюсер Александр Андросов - УНИАН), но он не хочет в политику", - сказал Зеленский.