Дело о недостоверных декларациях Труханова передали в Антикоррупционный суд

Реальная стоимость имущества, задекларированного в 2015-2016 годах, отличается от заявленного на миллионы гривень.

Приморский районный суд Одессы передал в Высший антикоррупционного суд материалы уголовного производства об недостоверном декларировании доходов мэром города Геннадием Трухановым.

Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь Приморского райсуда Ольга Галина, в который ранее поступил обвинительный акт, утвержденный Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

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В частности, САП осуществляет процессуальное руководство в деле, которое детективы Национального антикоррупционного бюро Украины расследовали по ст. 366-1 Уголовного кодекса Украины.

По версии следствия, Труханов за 2015 и 2016 года обнародовал заведомо недостоверные сведения относительно имущества и других объектов декларирования, которые отличаются от реальных на сумму свыше 33 млн грн и 18 млн грн соответственно.

Как отметила Галина, Приморский райсуд Одессы вынес соответствующее постановление и передал материалы производство в отношении мэра Одессы в Высший антикоррупционный суд.

«В материалах производства речь идет о преступлении, предусмотренном ст. 366-1 Уголовного кодекса Украины, совершенном должностным лицом органа местного самоуправления. Такие дела подсудны Высшему антикоррупционном суда», - пояснила Галина.

Как сообщал УНИАН, 11 марта глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий сообщил мэру Одессы Геннадию Труханову о подозрении в декларировании недостоверной информации.

В частности, Труханов подозревается в представлении недостоверных сведений в декларациях за 2015-2016 годы, заполнение которых предусмотрено Законом Украины «О предотвращении коррупции». По версии следствия, мэр Одессы за указанный период задекларировал имущество и другие объекты, которые отличаются от реальных на сумму свыше 33 млн грн и 18 млн грн соответственно.

13 июня в пресс-службе САП заявили, что прокуроры предоставили Труханову и его защитникам копии обвинительного акта и реестра материалов досудебного расследования.

Также сообщалось, что обвинительный акт передается в суд для рассмотрения по существу.