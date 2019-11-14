Экс-депутата Онищенко уже в декабре могут принудительно вернуть из Испании в Украину – Сытник
Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник заявил, что подозреваемого в организации коррупционной схемы по хищению средств при продаже газа в рамках договоров о совместной деятельности с ОАО «Укргазвыдобування» бывшего народного депутата Украины Александра Онищенко в декабре могут экстрадировать из Испании в Украину.
Об этом Сытник сказал в эфире «24 канала».
Читайте такжеОнищенко заявил о планах вернуться в Киев
«Онищенко возвращается, ну почти вернулся в Украину. Почему? Потому что он проиграл все суды на территории Испании - и в части экстрадиции, и в части признания его политическим беженцем», - сказал он.
Поэтому, по словам директора НАБУ, экс-депутата принудительно вернут в Украину еще до конца этого года.
«Есть определенная ориентировочная дата - это декабрь 2019 года. Конечно, что-то еще может произойти, но суды он проиграл. Поэтому есть решение о его экстрадиции», - подчеркнул Сытник.
Также директор НАБУ заметил, что Онищенко из Испании может сбежать в Германию, где у него есть предприятия. По словам Сытника, в этой ситуации все будет зависеть от «оперативности зарубежных коллег».
Как сообщал УНИАН, детективы НАБУ в декабре 2015 года начали досудебное расследование о хищении средств при добыче и продаже газа по договорам совместной деятельности «Укргазвыдобування», в результате чего государству был нанесен ущерб на сумму около 3 млрд грн.
По версии следствия, с января 2013 года по июнь 2016 года члены преступной организации противоправно завладели 1,6 млрд грн, полученными от реализации газа, в результате чего ПАО «Укргазвыдобування» был нанесен ущерб в размере более 740 млн грн.
Следствие установило причастность к участию в совершении преступлений 29 человек. Из них семеро, в частности, организатор схемы - народный депутат Онищенко, находятся в розыске. Летом 2016 года Верховная Рада лишила Онищенко депутатской неприкосновенности, а также проголосовала за его задержание и арест. Но до этого он, пользуясь депутатской неприкосновенностью, сбежал из Украины.
12 обвинительных актов в отношении 18 человек направлены в суды.
31 августа 2019 года в НАБУ заявили, что завершили расследование дела по подозрению Инессы Кадыровой - матери Онищенко - в соорганизации вместе с ним хищения средств через так называемую «газовую схему». 25 июля 2019 года Кадырову задержали в аэропорту «Борисполь».