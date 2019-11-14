Экс-депутата Онищенко уже в декабре могут принудительно вернуть из Испании в Украину – Сытник

По данным директора НАБУ Артема Сытника, подозреваемый в организации коррупционной схемы по хищению средств при продаже газа бывший народный депутат Александр Онищенко проиграл все суды в Испании относительно экстрадиции и признания его политическим беженцем.

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник заявил, что подозреваемого в организации коррупционной схемы по хищению средств при продаже газа в рамках договоров о совместной деятельности с ОАО «Укргазвыдобування» бывшего народного депутата Украины Александра Онищенко в декабре могут экстрадировать из Испании в Украину.

Об этом Сытник сказал в эфире «24 канала».

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«Онищенко возвращается, ну почти вернулся в Украину. Почему? Потому что он проиграл все суды на территории Испании - и в части экстрадиции, и в части признания его политическим беженцем», - сказал он.

Поэтому, по словам директора НАБУ, экс-депутата принудительно вернут в Украину еще до конца этого года.

«Есть определенная ориентировочная дата - это декабрь 2019 года. Конечно, что-то еще может произойти, но суды он проиграл. Поэтому есть решение о его экстрадиции», - подчеркнул Сытник.

Также директор НАБУ заметил, что Онищенко из Испании может сбежать в Германию, где у него есть предприятия. По словам Сытника, в этой ситуации все будет зависеть от «оперативности зарубежных коллег».

Как сообщал УНИАН, детективы НАБУ в декабре 2015 года начали досудебное расследование о хищении средств при добыче и продаже газа по договорам совместной деятельности «Укргазвыдобування», в результате чего государству был нанесен ущерб на сумму около 3 млрд грн.

По версии следствия, с января 2013 года по июнь 2016 года члены преступной организации противоправно завладели 1,6 млрд грн, полученными от реализации газа, в результате чего ПАО «Укргазвыдобування» был нанесен ущерб в размере более 740 млн грн.

Следствие установило причастность к участию в совершении преступлений 29 человек. Из них семеро, в частности, организатор схемы - народный депутат Онищенко, находятся в розыске. Летом 2016 года Верховная Рада лишила Онищенко депутатской неприкосновенности, а также проголосовала за его задержание и арест. Но до этого он, пользуясь депутатской неприкосновенностью, сбежал из Украины.

12 обвинительных актов в отношении 18 человек направлены в суды.

31 августа 2019 года в НАБУ заявили, что завершили расследование дела по подозрению Инессы Кадыровой - матери Онищенко - в соорганизации вместе с ним хищения средств через так называемую «газовую схему». 25 июля 2019 года Кадырову задержали в аэропорту «Борисполь».