Хотел купить лошадь: суд арестовал полмиллиона евро на счету нардепа-беглеца Онищенко

20 сентября 2019 года Онищенко перевел со своего российского счета в эстонский банк 500 тысяч евро.

Высший антикоррупционный суд арестовал 500 тысяч евро на банковском счете беглого нардепа Александра Онищенко, пишет Слидство.Инфо со ссылкой на Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

20 сентября 2019 года Онищенко перевел со своего российского счета в эстонский банк 500 тысяч евро. Деньги были частью сделки по покупке лошади.

Сообщается, что эстонские правоохранители заморозили счет Онищенко, а САП добилась ареста 500 тысяч евро через суд.

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Решение об аресте приняла коллегия судей Высшего антикоррупционного суда.

9 июня 2019 года появилась информация о том, что Александр Онищенко намерен вернуться в Украину и принять участие в досрочных парламентских выборах. Позже стало известно, что нардеп Онищенко подал документы в ЦИК.

15 июня ЦИК отказала Онищенко в регистрации на основании того, что он не проживал постоянно в Украине в течение пяти последних лет.

По данным НАБУ, Онищенко вместе с соратниками продавали газ госпредприятия Укргаздобыча через псевдобиржи, что нанесло государству ущерб на сумму более 1,613 миллиарда гривень.