Помпео заявил, что США предоставили Украине настоящее оружие для «борьбы с россиянами»
Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что США предоставляют Украине оборонительное вооружение для борьбы с Россией.
Об этом он заявил в интервью WCSC во время визита в Чарлстон, Южная Каролина.
Помпео отметил, что администрация президента Дональда Трампа хочет убедиться, что президент РФ Владимир Путин не сможет «причинить страдания» украинскому народу.
Читайте такжеТрамп здесь ни при чем: военную помощь Украине разморозил Госдеп – Bloomberg
«Предыдущая администрация решила этого не делать [не предоставлять вооружение Украине в разгар российской агрессии]. Они решили предоставить одеяла. Мы дали им настоящее оружие, чтобы они могли сражаться с россиянами», — сказал госсекретарь.
Помпео также выразил надежду, что президенту Украины Владимиру Зеленскому удастся уменьшить коррупцию.
Он также отметил, что гордится политикой администрации Трампа в отношении Украины.
Напомним, в октябре Государственный департамент США одобрил продажу Украине партии противотанковых ракетных комплексов Javelin на суму $39,2 млн.