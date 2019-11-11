Помпео заявил, что США предоставили Украине настоящее оружие для «борьбы с россиянами»

Помпео отметил, что администрация президента Дональда Трампа хочет убедиться, что президент РФ Владимир Путин не сможет «причинить страдания» украинскому народу.

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что США предоставляют Украине оборонительное вооружение для борьбы с Россией.

Об этом он заявил в интервью WCSC во время визита в Чарлстон, Южная Каролина.

Помпео отметил, что администрация президента Дональда Трампа хочет убедиться, что президент РФ Владимир Путин не сможет «причинить страдания» украинскому народу.

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«Предыдущая администрация решила этого не делать [не предоставлять вооружение Украине в разгар российской агрессии]. Они решили предоставить одеяла. Мы дали им настоящее оружие, чтобы они могли сражаться с россиянами», — сказал госсекретарь.

Помпео также выразил надежду, что президенту Украины Владимиру Зеленскому удастся уменьшить коррупцию.

Он также отметил, что гордится политикой администрации Трампа в отношении Украины.

Напомним, в октябре Государственный департамент США одобрил продажу Украине партии противотанковых ракетных комплексов Javelin на суму $39,2 млн.