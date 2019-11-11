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Помпео заявил, что США предоставили Украине настоящее оружие для «борьбы с россиянами»

23:58, 11 ноября 2019
Политика
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Майк Помпео / REUTERS

Об этом он заявил в интервью WCSC во время визита в Чарлстон, Южная Каролина.

Помпео отметил, что администрация президента Дональда Трампа хочет убедиться, что президент РФ Владимир Путин не сможет «причинить страдания» украинскому народу.

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«Предыдущая администрация решила этого не делать [не предоставлять вооружение Украине в разгар российской агрессии]. Они решили предоставить одеяла. Мы дали им настоящее оружие, чтобы они могли сражаться с россиянами», — сказал госсекретарь.

Помпео также выразил надежду, что президенту Украины Владимиру Зеленскому удастся уменьшить коррупцию.

Он также отметил, что гордится политикой администрации Трампа в отношении Украины.

Напомним, в октябре Государственный департамент США одобрил продажу Украине партии противотанковых ракетных комплексов Javelin на суму $39,2 млн.

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Теги: #Украина и США#Майк Помпео