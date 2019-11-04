"Слуга народа" проведет партийный съезд

К участию в мероприятии приглашены представители Офиса президента, правительства и Верховной Рады.

Делегаты первого этапа очередного съезда партии "Слуга народа" 10 ноября рассмотрят отчет о деятельности партии за год, кадровые вопросы и вопросы участия в выборах в объединенные территориальные громады.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии.

Съезд пройдет в Киеве в конгрессно-выставочном центре "Парковый" и начнется в 12.00.

В программе съезда - отчет деятельности "Слуги народа" за последний год; решение кадровых вопросов; обсуждение и принятие решений о создании рабочей группы по внесению изменений в устав партии.

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Кроме того, будут рассматриваться вопросы по обсуждению и принятию решений о запуске системных проектов (аналитический и законотворческий центры, Школа политического образования и т.д.), а также о принятии решения об участии партии в выборах в ОТГ 22 и 29 декабря 2019 года.

К участию в съезде приглашены, в частности представители Офиса президента, правительства и Верховной Рады, народные депутаты - члены фракции "Слуга народа" в полном составе и представители Зе-команды из всех регионов Украины.

Как сообщал УНИАН, в конце октября председатель Верховной Рады, председатель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что перечень вопросов для рассмотрения на съезде партии еще формируется, и в этом списке будет вопрос смены председателя партии.