"Слуга народа" планирует провести в ноябре съезд для смены главы партии

По словам главы партии, перечень вопросов еще формируется.

В начале ноября состоится съезд партии “Слуга народа”, на котором будет рассматриваться вопрос смены главы партии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сказал председатель Верховной Рады, глава партии “Слуга народа” Дмитрий Разумков.

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Он заявил: “Если я не ошибаюсь, где-то 9 или 10 ноября это будет (съезд партии - УНИАН)”.

Как отметил Разумков, перечень вопросов еще формируется, и в этом перечне будет вопрос смены главы партии.

Также, сказал Разумков, будет рассматриваться вопрос участия партии в выборах в объединенных территориальных общинах.

Как сообщал УНИАН, председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков ранее заявил о намерении сложить полномочия главы партии “Слуга народа”.