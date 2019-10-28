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"Слуга народа" планирует провести в ноябре съезд для смены главы партии

13:22, 28 октября 2019
Политика
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Дмитрий Разумков REUTERS

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сказал председатель Верховной Рады, глава партии “Слуга народа” Дмитрий Разумков.

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Он заявил: “Если я не ошибаюсь, где-то 9 или 10 ноября это будет (съезд партии - УНИАН)”.

Как отметил Разумков, перечень вопросов еще формируется, и в этом перечне будет вопрос смены главы партии.

Также, сказал Разумков, будет рассматриваться вопрос участия партии в выборах в объединенных территориальных общинах.

Как сообщал УНИАН, председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков ранее заявил о намерении сложить полномочия главы партии “Слуга народа”.

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Теги: #Слуга народа#Дмитрий Разумков