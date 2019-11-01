МИД Украины вызвало чешского посла из-за "визита" прокремлевских "крымских татар" в Прагу

Послу Матуле выражен решительный протест в связи с посещением 30 октября руководителем псевдотатарской организации "Къырым бирлиги" приема по случаю национального праздника Чешской Республики.

Министерство иностранных дел Украины вызвало чешского посла из-за "визита" прокремлевской крымскотатарской организации "Къырым биргили" в Чехию.

Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Екатерина Зеленко.

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"31 октября в МИД Украины был приглашен посол Чешской Республики в Украине господин Радека Матула. Чешском дипломату был выражен решительный протест в связи с посещением 30 октября руководителем псевдотатарской пророссийской общественной организации "Къырым бирлиги" приема по случаю национального праздника Чешской Республики и дальнейшими публикациями этой организации на собственном сайте и в сети Facebook ", - заявила Зеленко.

По ее словам, "посол Чехии в Украине отметил, что данная информация является фейковой и не соответствует действительности".

Также, сказала Зеленко, чешский дипломат подчеркнул, что "представители" Къырым биргили "не были приглашены на официальную часть приема и не имели никакого контакта с президентом Чешской Республики".

По словам Зеленко, посол уверил украинскую сторону, что позиция Чехии относительно аннексии Крыма и временно оккупированных Российской Федерацией территорий Украины остается неизменной.

Как сообщал УНИАН, Посольство Украины в Чехии выразило протест в связи с приглашением "псевдокрымскотатарской организации на торжественные мероприятия по случаю 101-й годовщины образования Чехословакии". Этот шаг в диппредставительстве расценили как провокацию, направленную на легализацию аннексии Крыма и нанесения вреда украинско-чешским отношениям.