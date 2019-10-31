Прокуратура взялась за "крымскотатарских" коллаборационистов, "встретившихся" с президентом Чехии

СБУ поручено установить лиц, которые осуществили незаконный выезд из аннексированного Крыма в Чешской Республики.

Прокуратура Автономной Республики Крым прорабатывает информацию по выезду представителей так называемой крымскотатарской организации «Къырым бирлиги», что реализует политику Кремля, в Чешскую Республику.

Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры АРК Екатерина Диденко в Facebook.

По ее информации, дано поручение СБУ в АР Крым (с дислокацией в г. Херсон) на установление лиц, которые осуществили незаконный выезд из аннексированного полуострова в Чешскую Республику.

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«Несмотря на факт временной оккупации полуострова и с целью защиты национальных интересов, независимости и территориальной целостности, Украина на нормативно-правовом уровне установила четкий порядок въезда и выезда граждан с/на территорию Автономной Республики Крым и г. Севастополя. Коллаборационисты совершили очередную попытку легитимизировать оккупацию полуострова, забыли только рассказать о фактах политических репрессий, многочисленных похищениях, убийствах и преследованиях за религиозные взгляды и общественную деятельность, которые происходят в АР Крым», - отметила Диденко.

По информации чешских СМИ, президент Чехии Милош Земан 28 октября пригласил на торжества по случаю 101-й годовщины создания Чехословакии представителей поддерживаемых оккупационными властями крымскотатарской организации " Къырым бирлиги ".

После происшествия представители "Къырым бирлиги" на своей странице в Facebook сообщили, что президент ЧР Милош Земан признал аннексированный Крым частью России.

Сегодня, комментируя слова представителей «Къырым бирлиги», пресс-секретарь президента Чехии Иржи Овчачек не ответил прямо на вопрос, считает ли Земан Крым российским.

«Люди имеют разные представления. Я пережил 1980-е, когда нас заставляли иметь одну мысль. Я не хочу, чтобы это время вернулось», - сказал Овчачек в переписке с редактором Deník N. Впрочем, позже в комментарии информагентству ČTK Овчачек сказал, что позиция президента Чехии «остается прежней – аннексия Крыма была и является незаконной».

В свою очередь, министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек отметил, что не стал бы приглашать таких людей на мероприятия, организованные МИД: «Однако администрация президента, как правило, не согласовывает с нашим ведомством приглашение».

Как сообщал УНИАН, посольство Украины в Чехии выразило свой протест в связи с приглашением «псевдокрымскотатарской организации на торжественные мероприятия по случаю 101-й годовщины образования Чехословакии». Этот шаг в диппредставительстве расценили как провокацию, направленную на легализацию аннексии Крыма и нанесение вреда украинско-чешским отношениям.