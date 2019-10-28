Трамп назвал Зеленского российским президентом (видео)

Американский лидер допустил оговорку в ходе брифинга, на нее тут же обратили внимание журналисты.

Президент США Дональд Трамп в общении с журналистами назвал президента Украины Владимира Зеленского "российским президентом".

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Американский лидер допустил оговорку в ходе брифинга 28 октября. На нее тут же обратили внимание журналисты. Трамп комментировал скандал вокруг его разговора с Зеленским.

«В двух словах, осведомитель написал ложный донос о разговоре. Теперь они не хотят говорить об осведомителе, потому что не думали, что я намеревался опубликовать разговор. Когда я обнародовал разговор, я опровергнул доклад Шиффа (глава комитета по разведке Палаты представителей Адам Шифф – ред.). И кроме того… как вы знаете, новый российский президент, хороший человек, сделал свое заявление. Ничего не было. Не было давления на него. Ничего подобного», – заявил Трамп, говоря о скандале, который грозит ему импичментом.

trump calling Ukraine Pres. Russian. pic.twitter.com/az60EIGy0z — Barry Thomas Goldberg (@barrytgoldberg) 28 октября 2019 г.

Напомним, 26 сентября комитет по разведке Палаты представителей США опубликовал жалобу сотрудника американской спецслужбы на телефонный разговор Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.

Она была рассекречена после публикации Белым домом стенограммы этой беседы.

Согласно расшифровке разговора, Трамп просил Зеленского возобновить расследование в отношении компании Burisma, с которой связан сын Джо Байдена Хантер. Также перед разговором Трамп приостановил выделение военной помощи для Украины.

После скандала вокруг телефонного разговора спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о запуске процедуры импичмента Трампа за вероятное давление на президента Украины.